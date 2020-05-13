Румменигге: Вернер не хочет в «Баварию»? Меня уже ничем не удивишь

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слова форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, который сказал, что лучше продолжит карьеру за границей, чем перейдёт в мюнхенский клуб.
«На самом деле меня уже ничем не удивишь, но я никогда не видел, чтобы футболист публично говорил подобное, комментируя обычные слухи», — приводит слова Руммениге Sport Bild.
Фаворитом в борьбе за Вернера считается «Ливерпуль». По информации СМИ, ради перехода в команду Юргена Клоппа 24-летний немец отказал лондонскому «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт Тимо с «Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 64 млн.
В нынешнем сезоне Вернер забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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