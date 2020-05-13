«Ювентус» и «Тоттенхэм» могут обменяться фланговыми защитниками

«Ювентус» и «Тоттенхэм Хотспур» изучают возможность обмена футболистами, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, клубы рассматривают два варианта сделки по фланговым защитникам. В первом случае командами поменяются Алекс Сандро и Серж Орье. При втором раскладе «бьянконери» и «шпоры» задействуют Маттиа Де Шильо и Дэнни Роуза, в настоящее время выступающего на правах аренды за «Ньюкасл Юнайтед».
Чемпионаты Италии и Англии в настоящее время приостановлены из-за пандемии коронавируса. «Ювентус», набрав 63 очка в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя, «Лацио», на 1 очко. В свою очередь «Тоттенхэм» с 41 очком после 29 туров располагается на восьмой строчке в таблице Премьер-лиги и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.
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