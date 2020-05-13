«Это игра на износ». Главный тренер «Химок» призвал РПЛ не возобновлять сезон

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о ситуации с нынешним розыгрышем Российской Премьер-Лиги, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен в середине марта.

«Игрокам нужен минимум месяц, чтобы подойти к возобновлению турнира в оптимальном состоянии. И то этого недостаточно после двух месяцев простоя. Давайте для начала подумаем о здоровье футболистов. Во-первых, есть риск заражения коронавирусом. Во-вторых, я убеждён, что из-за недостатка времени на подготовку повысится травматичность — организм просто не будет готов.

Да, это игра на износ. Футболисты рискуют получить повреждение и закончить карьеру. Когда начнётся чемпионат, они не будут готовы даже на 80%. В обычной ситуации после перерыва спортсмены нормально переносят нагрузки, но в таких случаях речь идёт о календаре с одним матчем в неделю, а не о встречах через два дня на третий.

В Англии собираются возобновить Премьер-лигу? Нельзя сравнивать Англию с Россией. У нас не платят таких огромных денег за права на телетрансляции. Поэтому в РПЛ сложилась безвыходная ситуация и чемпионат стоит завершить», — приводит слова Юрана «RT на русском».