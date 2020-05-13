Футболисты испанского клуба из-за сокращения зарплат отказались возвращаться к тренировкам

Игроки испанского футбольного клуба «Эльче», несмотря на разрешение властей, отказываются возобновлять тренировки, сообщает Football Espana.

Футболисты первой команды «Эльче» не пришли на сегодняшнее занятия в знак протеста против сокращения зарплат. Неизвестно, была это одноразовая акция или же они не начнут готовиться к возобновлению сезона, пока не будут получать выплаты в полном объёме.

По информации издания, напряжённость между игроками и руководством клубом усиливает то, что тренерскому штабу уже восстановили прежний размер зарплат.

«Эльче» выступает в Сегунде (второй дивизион Испании). Команда Хосе Пачеты, набрав 46 очков в 31 матче, занимает шестое место в таблице турнира.

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