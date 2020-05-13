Матиас Норманн: если позовёт «Манчестер Юнайтед», останусь в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте. Что, если «МЮ» всё же позовёт? Я останусь здесь, в «Ростове», — приводит слова Норманна Sport24.
В октябре прошлого года сообщалось, что Норманн стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Со способностями хавбека хорошо знаком главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, с которым он работал в «Мольде». В январе этого года Матиас продлил контракт с «Ростовом».
Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний норвежец провёл 18 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
- 13 мая 2020
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