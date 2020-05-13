Полузащитник «Ростова» Норманн сравнил Карпина и Сульшера

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сравнил главного тренера команды Валерия Карпина и наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого работал в «Мольде».
«В первую очередь Сульшер очень хорошо умеет работать с людьми. Понимает, как мотивировать их, как развивать — и физически, и в плане мастерства. У него сильный характер. Сульшер может быть как хорошим парнем, так и настоящим дьяволом, если ты играешь плохо. Конечно, это один из лучших тренеров, с которыми я работал в своей жизни.
В чём между ним и Карпиным разница и схожесть? Разница в том, что Валерий лучше, ха-ха. Похожи же они в том, что у обоих сильный характер. Мне нравится, как они оба злятся. Как ведут себя, когда всё хорошо, и как — когда всё не очень здорово», — цитирует Норманна Sport24.
- 13 мая 2020
-
16:32
-
16:27
-
16:02
-
15:52
-
15:47
-
15:37
-
15:22
-
15:01
-
14:58
-
14:36
-
14:12
-
13:41
-
13:36
-
13:07
-
13:02
-
12:38
-
12:31
-
12:30
-
11:53
-
11:47
-
11:27
-
11:24
-
11:14
-
11:08
-
10:37
-
10:31
-
10:01
-
09:59
-
09:58
-
09:39
-
09:28
-
09:00
-
08:32
-
08:30
-
07:46