Полузащитник «Ростова» Норманн сравнил Карпина и Сульшера

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сравнил главного тренера команды Валерия Карпина и наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого работал в «Мольде».



«В первую очередь Сульшер очень хорошо умеет работать с людьми. Понимает, как мотивировать их, как развивать — и физически, и в плане мастерства. У него сильный характер. Сульшер может быть как хорошим парнем, так и настоящим дьяволом, если ты играешь плохо. Конечно, это один из лучших тренеров, с которыми я работал в своей жизни.



В чём между ним и Карпиным разница и схожесть? Разница в том, что Валерий лучше, ха-ха. Похожи же они в том, что у обоих сильный характер. Мне нравится, как они оба злятся. Как ведут себя, когда всё хорошо, и как — когда всё не очень здорово», — цитирует Норманна Sport24.

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