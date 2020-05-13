Хавбек «Астон Виллы» рассказал, как Гвардиола всего за два месяца сделал его лучше на 70%

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис рассказал о работе под руководством главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. 22-летний бразилец выступал за «горожан» с 2017 по 2019 год.
«Я не могу подобрать слова, чтобы описать Гвардиолу. Он сосредоточен на своей работе. Футбол — это его жизнь. Для меня Пеп — лучший тренер в мире. За два месяца этому парню удалось развить более 70 процентов моего потенциала. Я очень благодарен Гвардиоле за всё, что он сделал. Для меня было честью работать с таким великим тренером», — приводит слова Луиса Goal со ссылкой на Vasco TV.
В нынешнем сезоне Дуглас забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
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