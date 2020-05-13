Фанату «Локомотива» запретили посещать матчи за избиение болельщика «Зенита»

Болельщик «Локомотива» Андрей Коробков наказан за инцидент на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0), который состоялся 29 февраля, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в «Телеграме».



Фанат был привлечён к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Утверждается, что он нарушил подпункт «б» ст. 5 Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156, осуществил действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни и здоровью болельщика «Зенита» путём нанесения последнему нескольких ударов.



Суд назначил Коробкову наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.



Напомним, в ходе встречи фанат «Зенита» пробрался к сектору гостей и попытался украсть флаг, за что был избит. «Локомотив» назвал его провокатором и потребовал максимально жёсткого наказания. Позднее болельщик был арестован на семь суток и оштрафован на 12 тыс. рублей. Ему также запретили посещать матчи на протяжении года.

Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», пытавшегося украсть флаг с трибуны