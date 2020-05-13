Андрей Тихонов объяснил, почему играл под 11-м номером

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему в ходе своей карьеры выступал под 11-м номером.
«Я был нападающим. Играл в паре с Сергеем Родионовым и с Валерием Шмаровым. Там как Володя Бесчастных уехал в Германию, освободился 11-й номер. С ним у меня пошло. А ещё мне мама рассказывала. Когда дети рождаются, то им дают бирки. Ну, чтобы не перепутать. Так вот у меня была бирка с 11-м номером. Это я уже потом узнал. Возможно, номер оказался счастливым», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Видео доступно на «Чемпионате».
Тихонов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2000 и в 2011 году. В ходе своей карьеры Андрей также играл за «Вымпел», «Титан», «Крылья Советов», «Маккаби» (Тель-Авив), «Химки» и «Локомотив» (Астана), а с 1996 по 2000 год вызывался в сборную России. В роли главного тренера работал в «Енисее» и «Крыльях Советов», а также входил в штаб «Спартака» и «Краснодара».
Интервью с Андреем Тихоновым читайте на «Чемпионате».
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