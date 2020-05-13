«Брызги радости по всей раздевалке». Вадим Евсеев рассказал о лучшем в мире шампанском

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» выразил сожаление в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Кубка России был приостановлен.
«Сегодня должен был пройти финал Кубка России. Екатеринбург, красавец-стадион, атмосфера праздника… Надеюсь, в этом году Кубок всё равно будет разыгран. Все привыкли, что в майские дни обязательно есть всё это: хороший матч, кубок у поля, салют в честь победителя, шампанское в раздевалке.
Написал — и сразу вспомнился тот вкус шампанского. Праздничный напиток. Новый год, свадьба, день рождения… Но нет вкуснее шампанского, чем шампанское из кубка. Даже самое простое (администраторы люди суеверные и до матча могут не купить, чтобы не сглазить), купленное второпях, становится лучшим в мире.
Впервые попробовал его в «Спартаке». Перешёл в «Локомотив» и тоже выигрывал с клубом Кубок и чемпионат. Было весело, брызги радости по всей раздевалке. Счастье от того, что твоя команда — лучшая. За победу в первенстве России тоже вручают кубок, получается, шампанское из такой чаши пил 10 раз», — написал Евсеев.
- 13 мая 2020
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