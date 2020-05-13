Бывший голкипер «Ювентуса»: коронавирус — это всего лишь грипп

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и национальной команды Италии Стефано Таккони поделился мнением о коронавирусе.
«Для меня коронавирус — это всего лишь грипп. Они говорят о тысячах смертей, но скажите мне, какие из них были именно от коронавируса. Не нужно грести всех под одну гребёнку. Я хочу, чтобы футбол вернулся, даже с болельщиками», — приводит слова 63-летнего экс-игрока Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva.
Таккони выступал за «Ювентус» с 1983 по 1992 год. Цвета итальянской сборной голкипер защищал с 1987 по 1991 год.
Италия является пятой страной в мире по числу заражённых COVID-19 (221 тыс.) и третьей — по количеству смертей (30 тыс.).
Итальянская Серия А одной из первых приостановила сезон-2019/2020. Ожидается, что чемпионат будет возобновлён не раньше середины июня.
- 13 мая 2020
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