Бывший голкипер «Ювентуса»: коронавирус — это всего лишь грипп

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и национальной команды Италии Стефано Таккони поделился мнением о коронавирусе.

«Для меня коронавирус — это всего лишь грипп. Они говорят о тысячах смертей, но скажите мне, какие из них были именно от коронавируса. Не нужно грести всех под одну гребёнку. Я хочу, чтобы футбол вернулся, даже с болельщиками», — приводит слова 63-летнего экс-игрока Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva.

Таккони выступал за «Ювентус» с 1983 по 1992 год. Цвета итальянской сборной голкипер защищал с 1987 по 1991 год.

Италия является пятой страной в мире по числу заражённых COVID-19 (221 тыс.) и третьей — по количеству смертей (30 тыс.).

Итальянская Серия А одной из первых приостановила сезон-2019/2020. Ожидается, что чемпионат будет возобновлён не раньше середины июня.