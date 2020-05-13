Источник: «Локомотив» объявит об уходе Юрия Сёмина в течение двух дней
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
По информации журналиста, в ближайшие два дня – 14 или 15 мая – «железнодорожники» объявят, что контракт со специалистом не будет продлён. В эти же сроки на должность наставника будет назначен Марко Николич. Таким образом, Сёмин не продолжит работу с командой даже в том случае, если чемпионат России будет возобновлён.
Сёмин тренирует «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
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