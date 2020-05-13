Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об Артёме Дзюбе и «Милане»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы в «Милан».
«Слухи об уходе Азмуна и Дзюбы не имеют под собой никаких оснований. Это манеры агентов не только в Италии, но и в других странах. Наша позиция остаётся неизменной: ни продавать, ни покупать никого не собираемся», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а до этого играл за «Спартак», откуда уходил в аренду в «Томь» и «Ростов». Будучи футболистом сине-бело-голубых, провёл полгода в тульском «Арсенале». В нынешнем сезоне на клубном уровне Артём принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.
- 13 мая 2020
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