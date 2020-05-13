Жена Месси опубликовала милое фото с Лионелем и сыном
Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала фотографию с мужем и сыном Матео.
«Наши моменты», — написала Рокуццо в своём «инстаграме».
Напомним, что у Месси и Рокуццо есть ещё двое сыновей — Тьяго и Чиро.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (в 21 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (трёх — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. В шести матчах Лиги чемпионов на счету форварда два забитых мяча и три голевые передачи. В настоящее время оба турнира из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены.
Месси и Роналду не вошли в сборную лучших исполнителей штрафных по версии Sport360
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