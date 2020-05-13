Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жена Месси опубликовала милое фото с Лионелем и сыном

Жена Месси опубликовала милое фото с Лионелем и сыном
Футбол / Испания 0

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала фотографию с мужем и сыном Матео.

«Наши моменты», — написала Рокуццо в своём «инстаграме».

Напомним, что у Месси и Рокуццо есть ещё двое сыновей — Тьяго и Чиро.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (в 21 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (трёх — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. В шести матчах Лиги чемпионов на счету форварда два забитых мяча и три голевые передачи. В настоящее время оба турнира из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены.

Месси и Роналду не вошли в сборную лучших исполнителей штрафных по версии Sport360
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020