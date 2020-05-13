Жена Месси опубликовала милое фото с Лионелем и сыном

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала фотографию с мужем и сыном Матео.

«Наши моменты», — написала Рокуццо в своём «инстаграме».

Напомним, что у Месси и Рокуццо есть ещё двое сыновей — Тьяго и Чиро.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (в 21 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (трёх — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. В шести матчах Лиги чемпионов на счету форварда два забитых мяча и три голевые передачи. В настоящее время оба турнира из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены.