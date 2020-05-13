«Если хочешь быть номером один». Квинси Промес опубликовал фото с шопинга

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с шопинга.

На снимке футболист стоит на входе в магазин одежды. «Только если хочешь быть номером один», — подписал Промес снимок. «Класс!» — оценил фото бывший игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Ранее Промес вспомнил о своей игре за московский «Спартак». Форвард опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию в маске, сделанную в день матча 29-то тура РПЛ сезона-2016/2017 «Спартак» — «Терек». Тогда московскому клубу был вручён чемпионский кубок.

В составе «Спартака» Промес не только завоевал титул чемпиона России, но и стал обладателем Суперкубка страны. Ранее полузащитник также выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и «Севилью».