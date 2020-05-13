Клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня

Итальянская Серия А провела голосование среди клубов по поводу даты возобновления сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Большинство клубов проголосовали за то, чтобы возобновить чемпионат 13 июня.

Отметим, министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявлял, что нет оснований говорить о возобновлении чемпионата в середине июня.

Ранее все 20 клубов Серии А выразили желание доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности «Торино» и «Брешия», хотят досрочно завершить сезон.



Напомним, чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом проведение оставшихся матчей первенства оказалось под угрозой в связи с тем, что страна стала одним из главных очагов распространения вируса в Европе.