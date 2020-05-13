Антон Миранчук превзошёл достижение Овечкина в челлендже по хоккейному упражнению
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук превзошёл достижение Александра Овечкина в челленже по хоккейному упражнению.
«Домашний кубок Nike — шестая неделя, попытаюсь побить рекорд Александра Овечкина. Посмотрим, что из этого получится!» — сказал Миранчук в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
Российский хоккеист сделал 91 повторение за 45 секунд, а футболист сумел выполнить упражнение 106 раз.
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (девять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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