Власти Швейцарии выделили $ 360 млн в качестве помощи футбольным и хоккейным лигам

Футбольные и хоккейные лиги Швейцарии получат $ 360 млн кредита в качестве помощи во время кризиса, который был спровоцирован пандемией коронавируса, сообщает Swiss Hockey News.

По данным источника, первый транш составит $ 180 млн и должен помочь компенсировать дефицит бюджетов с 1 июня в течение следующих шести месяцев. Из этой суммы $ 77 млн получат хоккейные лиги. Данный кредит должен быть погашен в течение пяти лет. Второй транш будет предоставлен через год. На его погашение предоставляется 10 лет.

Средства выделяются на условии, что деньги не могут быть использованы для выплаты зарплаты высокооплачиваемым игрокам, а предназначены для развития молодых спортсменов. Клубы, решившие воспользоваться кредитом, обязуются сократить заработную плату игрокам на 20% в течение следующих трёх лет.