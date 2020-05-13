Власти Швейцарии выделили $ 360 млн в качестве помощи футбольным и хоккейным лигам

Футбольные и хоккейные лиги Швейцарии получат $ 360 млн кредита в качестве помощи во время кризиса, который был спровоцирован пандемией коронавируса, сообщает Swiss Hockey News.
По данным источника, первый транш составит $ 180 млн и должен помочь компенсировать дефицит бюджетов с 1 июня в течение следующих шести месяцев. Из этой суммы $ 77 млн получат хоккейные лиги. Данный кредит должен быть погашен в течение пяти лет. Второй транш будет предоставлен через год. На его погашение предоставляется 10 лет.
Средства выделяются на условии, что деньги не могут быть использованы для выплаты зарплаты высокооплачиваемым игрокам, а предназначены для развития молодых спортсменов. Клубы, решившие воспользоваться кредитом, обязуются сократить заработную плату игрокам на 20% в течение следующих трёх лет.
- 13 мая 2020
-
19:34
-
19:16
-
19:05
-
18:57
-
18:40
-
18:39
-
18:18
-
18:10
-
17:57
-
17:53
-
17:35
-
17:25
-
17:12
-
17:02
-
16:59
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:02
-
15:52
-
15:47
-
15:37
-
15:22
-
15:01
-
14:58
-
14:36
-
14:12
-
13:41
-
13:36
-
13:07
-
13:02
-
12:38
-
12:31
-
12:30
-
11:53