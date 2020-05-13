«Вон как попёрло!» Фотограф «Зенита» рассказал, как шутили над уходящим из команды Хусти

Фотограф «Зенита» Вячеслав Евдокимов рассказал о последнем матче венгерского полузащитника Сабольча Хусти в петербургской команде.
«13 мая 2012 года „Зенит“ прилетел на матч с „Анжи“ в ранге чемпиона России — это был последний тур Премьер-Лиги. Несколько игроков основы остались дома, дав возможность проявить себя другим. На поле зенитовцы вышли в новой чемпионской форме — с кубком на груди и золотыми цифрами на спине.
Матч активнее начали хозяева, но вскоре игра выравнялась. В самом начале второго тайма Аршавин точно отпасовал Бухарову, и Александр ударом в касание открыл счёт. Вскоре Аршавина заменил Сабольч Хусти, который в конце встречи удвоил наше преимущество. Это была его последняя игра и последний мяч за „Зенит“.
На обратном пути в самолёте над Хусти много подтрунивали, говорили: „Чего уходишь? Вон как попёрло!“ Но Хусти и сам был таким человеком, что за словом никогда в карман не лез, мог отшутиться в ответ. Улыбчивый такой, положительный и обаятельный, не любить его было нельзя», — приводит слова Евдокимова пресс-служба «Зенита» в «Инстаграме».
В «Зенит» Хусти перешёл из «Ганновера» в феврале 2009 года, а летом 2012-го вернулся в немецкий клуб. В составе петербургской команды хавбек дважды становился чемпионом России.
- 13 мая 2020
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