«Вон как попёрло!» Фотограф «Зенита» рассказал, как шутили над уходящим из команды Хусти

Фотограф «Зенита» Вячеслав Евдокимов рассказал о последнем матче венгерского полузащитника Сабольча Хусти в петербургской команде.

«13 мая 2012 года „Зенит“ прилетел на матч с „Анжи“ в ранге чемпиона России — это был последний тур Премьер-Лиги. Несколько игроков основы остались дома, дав возможность проявить себя другим. На поле зенитовцы вышли в новой чемпионской форме — с кубком на груди и золотыми цифрами на спине.

Матч активнее начали хозяева, но вскоре игра выравнялась. В самом начале второго тайма Аршавин точно отпасовал Бухарову, и Александр ударом в касание открыл счёт. Вскоре Аршавина заменил Сабольч Хусти, который в конце встречи удвоил наше преимущество. Это была его последняя игра и последний мяч за „Зенит“.

На обратном пути в самолёте над Хусти много подтрунивали, говорили: „Чего уходишь? Вон как попёрло!“ Но Хусти и сам был таким человеком, что за словом никогда в карман не лез, мог отшутиться в ответ. Улыбчивый такой, положительный и обаятельный, не любить его было нельзя», — приводит слова Евдокимова пресс-служба «Зенита» в «Инстаграме».

В «Зенит» Хусти перешёл из «Ганновера» в феврале 2009 года, а летом 2012-го вернулся в немецкий клуб. В составе петербургской команды хавбек дважды становился чемпионом России.