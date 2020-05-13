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Бывший защитник «Динамо» Киев: гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины

Бывший защитник «Динамо» Киев: гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший защитник киевского «Динамо» Данило Силва поделился мнением о государственном перевороте на Украине, который произошёл в 2013 году.

«Я помню, как в ноябре всё начиналось. Как раз в это время, до наступления холодов, моя жена с детьми всегда уезжали в Бразилию и возвращалась в Киев уже после того, как команда приезжала с зимних сборов. Так же она поступила и в тот раз. Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а за время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно», — приводит слова Данило официальный сайт клуба.

Данило Силва выступал за «Динамо» с 2010 по 2017 год.

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