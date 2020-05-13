«С днём рождения, мой Люка». Зинедин Зидан поздравил сына с 22-летием

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан на своей странице в «Инстаграме» поздравил своего сына Люку с днём рождения. Сегодня, 13 мая, голкиперу исполняется 22 года.
«С днём рождения, мой Люка», — написал Зидан, опубликовав совместное фото с сыном.
Ранее сообщалось, что находящийся в аренде в «Расинге» Люка Зидан летом покинет «Реал». Он не продлит действующий контракт, который истекает 30 июня 2020 года. За основную команду «сливочных» Зидан-младший провёл всего 2 матча.
Люка Зидан — воспитанник «Реала». В этом сезоне он провёл за сантандерский «Расинг» в Сегунде 29 матчей, в которых пропустил 36 голов. Шесть матчей голкипер отстоял на ноль. Рыночная стоимость 22-летнего французского вратаря, по данным Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.
- 13 мая 2020
-
19:34
-
19:16
-
19:05
-
18:57
-
18:40
-
18:39
-
18:18
-
18:10
-
17:57
-
17:53
-
17:35
-
17:25
-
17:12
-
17:02
-
16:59
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:02
-
15:52
-
15:47
-
15:37
-
15:22
-
15:01
-
14:58
-
14:36
-
14:12
-
13:41
-
13:36
-
13:07
-
13:02
-
12:38
-
12:31
-
12:30
-
11:53