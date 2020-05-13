«С днём рождения, мой Люка». Зинедин Зидан поздравил сына с 22-летием

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан на своей странице в «Инстаграме» поздравил своего сына Люку с днём рождения. Сегодня, 13 мая, голкиперу исполняется 22 года.

«С днём рождения, мой Люка», — написал Зидан, опубликовав совместное фото с сыном.

Ранее сообщалось, что находящийся в аренде в «Расинге» Люка Зидан летом покинет «Реал». Он не продлит действующий контракт, который истекает 30 июня 2020 года. За основную команду «сливочных» Зидан-младший провёл всего 2 матча.



Люка Зидан — воспитанник «Реала». В этом сезоне он провёл за сантандерский «Расинг» в Сегунде 29 матчей, в которых пропустил 36 голов. Шесть матчей голкипер отстоял на ноль. Рыночная стоимость 22-летнего французского вратаря, по данным Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.