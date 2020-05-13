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Агент: Артём Дзюба — очень хороший вариант для «Милана»

Агент: Артём Дзюба — очень хороший вариант для «Милана»
Футбол / РПЛ 0

Агент Марат Хинчагов прокомментировал информацию об интересе «Милана» к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе и «Барселоны» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«По нашим данным, «Барселона» действительно ищет игрока на позицию левого вингера с левой ногой. Более того, к нашим эксклюзивным партнёрам – компании «Cornersport Management» – обращался европейский агент с просьбой помочь найти вариант для братьев Миранчуков, но мы подобным образом не работаем.

Также, по нашей информации, «Милан» действительно ищет кем заменить Ибрагимовича. Дзюба — очень хороший для них вариант, но нужно понимать, что, как и в случае с Миранчуками, в шорт-лист этих клубов входят десятки футболистов на каждую позицию. Нахождение в списках — это только первый этап. И даже официальный запрос клуба покупателя ещё не говорит о том, что есть полная определённость по кандидату. Сейчас это больше похоже на разогрев рынка и привлечение внимания футбольных клубов к конкретным опциям, которые сейчас есть на рынке», — приводятся слова Хинчагова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об Артёме Дзюбе и «Милане»
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