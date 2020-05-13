Более 400 фанатских группировок Европы выступило против возобновления сезона

Фанатские группировки европейских клубов объединились, чтобы подписать письмо против возобновления чемпионатов во время пандемии коронавируса, сообщает Sport Campania.
Представители более 400 объединений болельщиков подписали обращение. В основном это итальянские фанаты, но их поддержали ультрас из Испании, Германии, Бельгии и других европейских стран.
«Вся Европа находится во власти короновируса, который забирает самое важное — здоровье людей. Считаем, все европейские чемпионаты должны остановиться. Те же, кто управляет европейским футболом, имеют другую цель — возобновить чемпионаты. Это нужно лишь для обогащения. Нам предлагают возобновить чемпионат без самого главного действующего лица, без пульсирующего сердца футбола — без тиффози.
Призываем компетентные органы не возобновлять чемпионаты, пока существует риск для здоровья людей. Те, кто говорят, что футбол без возобновления чемпионата зачахнет, — это именно они довели его до такого состояния своим неэффективным менеджментом.
Сегодня футбол относится к индустрии шоу-бизнеса. Платное телевидение шантажирует клубы деньгами за продажу прав на показ футбола. Этими деньгами клубы постоянно заполняют бездонные карманы футболистов и их ненасытных акул-агентов. Система основана только на персональных интересах некоторых людей, что неминуемо приведёт к гибели непосредственно футбола", — говорится в заявлении фанатов.
Клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня. Ранее все 20 клубов чемпионата выразили желание доиграть нынешнюю кампанию.
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