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Хавбек «Спартака» Алекс Крал провёл тренировку на поле

Хавбек «Спартака» Алекс Крал провёл тренировку на поле
Футбол / РПЛ 0

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл тренировку на поле.

Футболист продемонстрировал ускорения, остановку мяча и удары по воротам. Отрывок тренировки он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Крал перешёл в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Контракт чешского полузащитника с российским клубом действует до лета 2024 года.

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