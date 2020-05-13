Хавбек «Спартака» Алекс Крал провёл тренировку на поле

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл тренировку на поле.

Футболист продемонстрировал ускорения, остановку мяча и удары по воротам. Отрывок тренировки он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Крал перешёл в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Контракт чешского полузащитника с российским клубом действует до лета 2024 года.