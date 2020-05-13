Евсеев: иногда в Черкизово фанатов соперника было больше. Но «Юг» звучал громче всех

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» рассказал об очередной букве своего футбольного алфавита.

«Буква «Ю» моего алфавита — южная трибуна черкизовского стадиона. С фанатами никогда плотно не общался. Не потому, что не хотел, просто после матчей подходили с расспросами-разговорами болельщики. А голоса фанатов слышал во время матчей.

Появление фанатов, как грозной силы, пришлось на первые год карьеры. У каких-то клубов, например у «Спартака», они к тому моменту уже были. А у «Локомотива» фанатское движение стало расти и крепнуть, когда клуб построил новый стадион и отдал южную трибуну им, людям, которые поддерживали команду всегда, при любом счёте.

Помню и те матчи со столичными клубами, когда в Черкизово болельщиков соперника было больше. Но это ничего не значило. «Юг» звучал громче всех. Бывало, силы на исходе, а остановиться не можешь. Стыдно перед людьми, которые так болеют. И бежишь только на морально-волевых. Потом сидишь в раздевалке, нет сил до душа дойти. Сейчас, когда у нас стало столько футбольных стадионов, атмосфера игры стала ещё ярче. Поддержка трибун ближе", — написал Евсеев.