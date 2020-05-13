Бывшего врача Диего Марадоны задержали за наркоторговлю

Испанская полиция задержала бывшего врача сборной Колумбии Маурисио Вергару, который раньше лечил легендарного футболиста Диего Марадону от избыточного веса, сообщает La Sexta.
В ходе антинаркотической операции в Испании, Болгарии, Нидерландах и Колумбии были задержаны 18 человек, в том числе Вергара. Базой для наркоторговцев стала его клиника, расположенная недалеко от стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — домашней арены «Реала».
Полиция установила, что в клинике Вергары проходили встречи членов группировки, на которых обсуждалась поставка наркотиков в Европу. В Болгарии полицейские изъяли около тонны кокаина, который был спрятан в коробках с фруктами и был доставлен из Греции. Вергара будет ожидать суда в камере предварительного заключения.
Бывшего врача Марадоны задерживали за наркоторговлю несколько лет назад. В аэропорту колумбийской Пальмиры в багаже Вергары было обнаружено три килограмма кокаина.
В бытность футболистом Марадона неоднократно употреблял наркотики. После завершения карьеры легендарный аргентинец не отказался от пагубной привычки.
- 13 мая 2020
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