Бывшего врача Диего Марадоны задержали за наркоторговлю

Испанская полиция задержала бывшего врача сборной Колумбии Маурисио Вергару, который раньше лечил легендарного футболиста Диего Марадону от избыточного веса, сообщает La Sexta.

В ходе антинаркотической операции в Испании, Болгарии, Нидерландах и Колумбии были задержаны 18 человек, в том числе Вергара. Базой для наркоторговцев стала его клиника, расположенная недалеко от стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — домашней арены «Реала».

Полиция установила, что в клинике Вергары проходили встречи членов группировки, на которых обсуждалась поставка наркотиков в Европу. В Болгарии полицейские изъяли около тонны кокаина, который был спрятан в коробках с фруктами и был доставлен из Греции. Вергара будет ожидать суда в камере предварительного заключения.

Бывшего врача Марадоны задерживали за наркоторговлю несколько лет назад. В аэропорту колумбийской Пальмиры в багаже Вергары было обнаружено три килограмма кокаина.

В бытность футболистом Марадона неоднократно употреблял наркотики. После завершения карьеры легендарный аргентинец не отказался от пагубной привычки.