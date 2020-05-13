Глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом

Глава совета директоров «Динамо» и первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом, сообщает Financial One.

Информация о состоянии 50-летнего Соловьёва не разглашается.

В 2008 году Соловьёв стал первым российским банкиром, вошедшим в топ-10 инвестиционных банкиров в ежегодном списке Financial News 100 самых влиятельных людей на европейских рынках капитала. Входит в состав кадрового резерва под патронажем Президента Российской Федерации.

ВТБ взял «Динамо» под контроль в 2004 году. В нынешнем сезоне московский клуб, в 22 матчах набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.