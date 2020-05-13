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Марио Балотелли: в первые 3 дня на карантине ел картон и пытался откусить куски от стены

Марио Балотелли: в первые 3 дня на карантине ел картон и пытался откусить куски от стены
Футбол / Италия 0

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли рассказал, как проводил время, находясь на карантине.

«Если сейчас дадите мне мяч, то не смогу обработать его первым касанием. Два месяца уже не трогал мяч.

Сходил с ума последние пару недель, потому что был совершенно один. Дочь находится в Неаполе, сын — в Цюрихе. Мама уже в возрасте и нуждается в защите. Братья — на карантине со своими детьми, поэтому я остался один. Это тяжело.

Невозможно нормально тренироваться, если нет беговой дорожки. Хотя это и не разрешено, выходил в парк возле дома, чтобы немного побегать.

В первые три дня в основном ел картон и пытался откусить куски от стены, потому что не умею готовить. К счастью, потом мне удалось заказать еду", — приводит слова Балотелли Football Italia.

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