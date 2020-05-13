Марио Балотелли: в первые 3 дня на карантине ел картон и пытался откусить куски от стены

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли рассказал, как проводил время, находясь на карантине.

«Если сейчас дадите мне мяч, то не смогу обработать его первым касанием. Два месяца уже не трогал мяч.

Сходил с ума последние пару недель, потому что был совершенно один. Дочь находится в Неаполе, сын — в Цюрихе. Мама уже в возрасте и нуждается в защите. Братья — на карантине со своими детьми, поэтому я остался один. Это тяжело.



Невозможно нормально тренироваться, если нет беговой дорожки. Хотя это и не разрешено, выходил в парк возле дома, чтобы немного побегать.

В первые три дня в основном ел картон и пытался откусить куски от стены, потому что не умею готовить. К счастью, потом мне удалось заказать еду", — приводит слова Балотелли Football Italia.