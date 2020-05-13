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Артём Дзюба рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории

Артём Дзюба рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, что считает бразильца Роналдо лучшим форвардом в истории.

«Роналдо Зубастик. Именно он в первую очередь в голове возникает. Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не лёгкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы. И играл в моём любимом «Реале», — приводит слова Дзюбы „Матч ТВ“.

Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 мяча. Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель «Золотого мяча».

Итальянский сайт сообщил об интересе «Милана» к Артёму Дзюбе
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