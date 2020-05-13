Ассистент Гвардиолы в «Баварии»: игроки не послушали Пепа в матче с «Реалом» в 2014 году

Доменек Торрен, бывший ассистент Хосепа Гвардиолы в «Баварии», рассказал, что игроки мюнхенского клуба не выполнили установку тренера в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2013/2014 с мадридским «Реалом» (0:4).

«Хосеп хотел, чтобы мы сыграли в выжидательной манере, но авторитетные футболисты решили провести матч в агрессивном ключе. Мы допускали ошибки, когда нам забивали голы. Такое случается. Быть может, при тактике Гвардиолы мы всё равно проиграли бы со счётом 0:4 или даже 0:5", — приводит слова Торрена Eurosport со ссылкой на Kicker.

Напомним, в первом матче «Бавария» уступила «Реалу» в Мадриде со счётом 0:1. В ответном матче «Королевскому клубу» победу принесли дубли Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.