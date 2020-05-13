Игроков АПЛ будут проверять на коронавирус не реже двух раз в неделю

Футболистов и тренеров клубов АПЛ ознакомили с медицинскими протоколами, разработанными для возобновления командных тренировок, сообщает Sky Sports.
Согласно 40-страничному документу, игроки будут проходить тестирование на коронавирус не реже двух раз в неделю, в том числе за 48 часов до тренировки. Футболисты будут приезжать на тренировки в своей экипировке, на своих машинах. Температуру тела будут измерять при входе на тренировочную площадку.
Игроки будут тренироваться в группе по пять человек, максимум 75 минут. Футболистам рекомендовано носить маску. Поле, мячи, стойки ворот, конусы будут дезинфицировать.
Медицинский консультант английской Премьер-лиги Марк Джиллетт предложил проверять на коронавирус игроков и сотрудников клубов не реже двух раз в неделю. Сообщалось, что возобновление розыгрыша английской Премьер-лиги запланировано на 13 июня. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.
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