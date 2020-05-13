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Руководство «Крыльев Советов» прокомментировало информацию о штрафе Евгения Фролова

Руководство «Крыльев Советов» прокомментировало информацию о штрафе Евгения Фролова
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов опроверг информацию, что клуб оштрафовал на 1,4 млн рублей вратаря Евгения Фролова, который подверг критике российское правительство.

«Сейчас много эмоций и слухов на эту тему. Сразу хочу заявить, что информация о штрафе в размере 1,4 млн рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов «Крыльев» в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба — это обычная практика в мировом футболе. Евгений Фролов был ознакомлен с этим пунктом и до момента того резонансного интервью все выступления в прессе согласовывал. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал факт нарушения условий контракта.

Что касается содержания интервью, у нас с Евгением состоялся разговор, по его возвращении в Самару честно и обстоятельно обсудим ещё раз. Так бывает, что в силу спортивной профессии, в силу субъективных представлений картина видится только с одной стороны. Просим СМИ не спекулировать на этой теме. Считаем этот вопрос закрытым. Ждём от Евгения Фролова яркой игры, как это было в весенних матчах", — приводит слова Фетисова Sport24.

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