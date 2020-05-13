Деле Алли ограбили в собственном доме

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли был ограблен в собственном доме ночью 12 мая, сообщает The Sun.

В 00:30 по местному времени двое вооружённых ножами людей ворвались в дом Алли. Во время ограбления футболист играл в бильярд со своей девушкой Руби Мэй и шестью приятелями. Спортсмена ударили в лицо, один из его друзей также пострадал.

Грабители забрали у футболиста дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet. Кроме часов были украдены ювелирные изделия, принадлежащие Мэй.

В полиции сообщили, что по подозрению в преступлении пока никто не задержан. Следствие считает, что нападение на дом футболиста могло быть запланированным.

Алли перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в феврале 2015 года из «Милтон Кинс Донс». Сумма трансфера составила € 6,63 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги (20 — в основном составе), стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.