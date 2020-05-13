Невеста убитого в Саудовской Аравии журналиста призвала помешать продаже «Ньюкасла»

Хатиджа Дженгиз, невеста журналиста Джамаля Хашогги, убитого на территории консульства Саудовской Аравии, обратилась с открытым письмом к болельщикам «Ньюкасл Юнайтед». Ранее сообщалось, что в ближайшее время клуб будет продан наследному принцу Мохаммеду бин Салману из Саудовской Аравии.

«Принц Мухаммед бин Салман, владеющий абсолютной властью в Саудовской Аравии, собирается купить ваш клуб за огромные деньги.

Понимаю, многих из вас соблазняет его предложение, которое поможет клубу выйти из тяжёлой ситуации, в которой «Ньюкасл Юнайтед» находится на протяжении многих лет.



Но наследного принца обвиняют в том, что он отдал приказ убить Джамаля. Расследование доказало его причастность к убийству. Но он не предстал перед судом в своей собственной стране, поскольку правит в ней стальной хваткой.



Прошу, подумайте, будет ли правильным принять предложение Мухаммеда бин Салмана, чтобы выйти из вашей сложной ситуации. Разве может ваш клуб контролироваться тем, кого следует судить за убийство?

Мы никогда не должны забывать, что убийство Джамаля является одним из многих злодеяний, совершённых наследным принцем и его окружением. Широко известно, что они заключили в тюрьму и пытали оппонентов и борцов за права женщин. Они убили и искалечили бесчисленное число гражданских лиц в войне в Йемене и даже преследовали членов собственной семьи наследного принца", — приводит слова Дженгиз Chronicle Live.