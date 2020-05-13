«Динамо» опубликовало заявление по поводу заражения Юрия Соловьёва коронавирусом

Пресс-служба московского «Динамо» в «Твиттере» пожелала выздоровления главе совета директоров клуба Юрию Соловьёву, который заразился коронавирусом.
«13 мая стало известно, что у председателя совета директоров ФК «Динамо-Москва» и первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Юрия Алексеевича Соловьёва диагностирована коронавирусная инфекция. Желаем Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении.
В 2008 году Соловьёв стал первым российским банкиром, вошедшим в топ-10 инвестиционных банкиров, в ежегодном списке Financial News 100 самых влиятельных людей на европейских рынках капитала. Входит в состав кадрового резерва под патронажем президента Российской Федерации.
ВТБ взял «Динамо» под контроль в 2004 году. В нынешнем сезоне московский клуб, в 22 матчах набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- 13 мая 2020
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