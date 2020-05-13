Экс-игрок «Ливерпуля»: нас нельзя признавать чемпионом, если не будет вылетевших из АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Барнс поделился мнением о возможном признании мерсисайдцев чемпионами Англии, если сезон не будет возобновлён.

«Если из Премьер-лиги никто не вылетит, то „Ливерпуль“ не должен быть признан чемпионом.

Игроки должны вернуться к тренировкам лишь в том случае, если это будет безопасно. Они должны соблюдать дистанцию. Мы можем сделать это немедленно. Другой вопрос, когда мы сможем начать играть в футбол. Считаю, торопиться не следует. Независимо от того, сколько времени это займёт.



Либо мы говорим, что никогда больше не будем играть, либо должны быть готовыми, что эта ситуация продлится год-два. Что бы мы ни решили, почему мы не можем провести девять туров, а затем сразу начать следующий сезон? Нет необходимости брать ещё одну паузу. Нужно сразу начинать новый сезон с клубами, которые повысятся в классе, и с теми, которые вылетят", — приводит слова Барнса Goal.