«Лион» интересуется защитником «Спартака» Самуэлем Жиго
«Лион» проявляет интерес к французскому защитнику московского «Спартака» Самуэлю Жиго, утверждает L'Equipe.
По данным источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Жиго является одним из вариантом для усиления центра обороны лионцев.
Напомним, что из-за досрочного завершения чемпионата Франции «Лион» не попал в еврокубки.
Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из бельгийского «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Защитник «Спартака» Жиго рассказал о желании поиграть в чемпионате Франции
- 13 мая 2020
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