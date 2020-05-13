«Лион» интересуется защитником «Спартака» Самуэлем Жиго

«Лион» проявляет интерес к французскому защитнику московского «Спартака» Самуэлю Жиго, утверждает L'Equipe.

По данным источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Жиго является одним из вариантом для усиления центра обороны лионцев.

Напомним, что из-за досрочного завершения чемпионата Франции «Лион» не попал в еврокубки.

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из бельгийского «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.