М. Кержаков: «Зенит» настроен доиграть сезон, чтобы не было кривотолков о чемпионстве

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, чем занимается во время карантина, а также поделился мнением о возможном возобновлении сезона.
«У нас пять дней в неделю командные тренировки по видеосвязи, суббота и воскресенье — выходные. Есть командный чат, общаемся с ребятами в нем. Если не касаться спортивной темы, учусь готовить, приобрёл казан, готовлю мясо, картошку с овощами, простые блюда, но на огне приятнее и вкуснее. Что касается сериалов, смотрю «Последний танец» про Майкла Джордана. Последняя книга — «Время жить и время умирать» Ремарка. Смотрю фильмы с ребёнком, стараюсь самостоятельно изучать английский язык.
Хочется уже на поле, тренировки дома остаются, но на поле — совсем другое. Вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним, хотя бы бил в руки, в стороны. Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства, все игроки «Зенита» согласятся с этим", — сказал Кержаков в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
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