Директор «Фиорентины»: принёс коронавирус в дом, заболело 9 человек

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, как лечился от коронавируса на протяжении 48 дней.

«Я знаком с коронавирусом не понаслышке. Принёс вирус в дом. В моей семье заболело 9 человек: жена, дочь, шурин, внуки. Подлый вирус, причиняющий боль. Невозможно встать с постели. Высокая температура, пот, диарея, кашель.

Начинаешь сильно беспокоиться, когда люди вокруг тебя заболевают. Затем приезжает скорая помощь, чтобы отвезти в больницу твоих родственников. К счастью, мы справились с коронавирусом", — цитирует Праде сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

7 мая «Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе. Три футболиста и три сотрудника клуба, согласно протоколу, были отправлены на карантин.