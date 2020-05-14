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Директор «Фиорентины»: принёс коронавирус в дом, заболело 9 человек

Директор «Фиорентины»: принёс коронавирус в дом, заболело 9 человек
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, как лечился от коронавируса на протяжении 48 дней.

«Я знаком с коронавирусом не понаслышке. Принёс вирус в дом. В моей семье заболело 9 человек: жена, дочь, шурин, внуки. Подлый вирус, причиняющий боль. Невозможно встать с постели. Высокая температура, пот, диарея, кашель.

Начинаешь сильно беспокоиться, когда люди вокруг тебя заболевают. Затем приезжает скорая помощь, чтобы отвезти в больницу твоих родственников. К счастью, мы справились с коронавирусом", — цитирует Праде сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

7 мая «Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе. Три футболиста и три сотрудника клуба, согласно протоколу, были отправлены на карантин.

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе
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