В «Немане» сообщили о состоянии игрока, у которого было подозрение на коронавирус

Пресс-служба белорусского «Немара» сообщила, что у грузинского полузащитника команды Гиорги Кантарии не подтвердилось подозрение на коронавирус.
«После десятидневного лечения к тренировкам присоединился грузинский полузащитник команды Гиорги Кантария.
Напомним, что утром в день игры с БАТЭ у Гиорги поднялась температура, после чего по просьбе медицинского персонала клуба были приняты меры по его доставке в лечебное заведение для проверки, изоляции и предотвращения распространения вируса, в случае его наличия. Кантария остался в Минске, где и находился всё это время. Во время лечения ОРВИ были сделаны МРТ лёгких, а также два теста на COVID-19, которые дважды дали отрицательный результат. Сегодня Гиорги уже присоединился к тренировкам, правда, занимается пока по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.
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