Симеоне: Месси и Марадона могли бы играть вместе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его знаменитый соотечественник Диего Марадона вполне могли бы выступать в одной команде.



«Один из них – это машина для набора очков. Я постоянно страдал из-за него в последние годы. Второй – это олицетворение аргентинского футбола. Похоже, Месси вышел из скорлупы совсем недавно, у Диего никогда не было с этим проблем. Думаю, они могли бы играть вместе», — приводит слова Симеоне RTBF.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и провел в составе каталонского клуба 474 матча в чемпионате Испании. Марадона также выступал в стане сине-гранатовых с 1982 по 1984 годы и принял участие в 36 матчах.