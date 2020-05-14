Симеоне: Месси и Марадона могли бы играть вместе
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его знаменитый соотечественник Диего Марадона вполне могли бы выступать в одной команде.
«Один из них – это машина для набора очков. Я постоянно страдал из-за него в последние годы. Второй – это олицетворение аргентинского футбола. Похоже, Месси вышел из скорлупы совсем недавно, у Диего никогда не было с этим проблем. Думаю, они могли бы играть вместе», — приводит слова Симеоне RTBF.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и провел в составе каталонского клуба 474 матча в чемпионате Испании. Марадона также выступал в стане сине-гранатовых с 1982 по 1984 годы и принял участие в 36 матчах.
Симеоне: критика от Клоппа? Футбол похож на бокс — нужно знать, когда следует атаковать
- 14 мая 2020
-
04:10
-
02:45
-
02:30
-
01:57
-
01:42
-
01:40
-
00:55
-
00:53
-
00:38
-
00:22
-
00:14
- 13 мая 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:54
-
22:44
-
22:34
-
22:34
-
22:21
-
21:56
-
21:39
-
21:35
-
21:07
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:33
-
20:19
-
20:10
-
19:51
-
19:44
-
19:34
Партнерский контент