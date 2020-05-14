Бывший игрок «ПСЖ» и «Наполи» стал жертвой шантажа

Бывший нападающий «Наполи», «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси подал два иска в аргентинские суды, став жертвой шантажа, сообщает La Nacion.

Неизвестные стали писать Лавесси в социальных сетях, шантажируя его якобы наличием у них видео непристойного характера с его участием. За каждый такой ролик злоумышленники требовали у аргентинца $ 5 тыс., такие же требования они выдвигали его подруге Наталии Борхес.

«Они писали Лавесси с двух аккаунтов в «Инстаграме». И не только ему, но и его девушке — 35-летней Наталии Борхес, с которой Эсекьель сейчас живёт. Эсекьелю и Наталии они сообщили не только о наличии у них роликов, но и пересказали их содержание. Даже если бы эти сведения были ложными, это всё равно вымогательство», — цитирует La Nacion источник, знакомый с ситуацией.