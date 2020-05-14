Врач «Лацио» раскритиковал медицинский протокол Серии А

Главный врач римского «Лацио» Иво Пульчини подверг критике медицинский протокол, принятый Серией А для возобновления сезона. Один из пунктов этого протокола — отправка всей команды на 15-дневный карантин в том случае, если коронавирус будет обнаружен у одного из её игроков.
«Мне кажется, будет глупостью сажать всю команду на карантин при единственном положительном тесте на COVID-19. Научный комитет не захотел прислушаться к доводам тех, кто работает в футбольной медицине, кто сталкивается с тем, что происходит непосредственно на поле, а не просто сидит за столом.
Если у меня в команде кто-то заразится, я его изолирую, затем протестирую остальных игроков. Если они окажутся здоровыми и тесты покажут отрицательные результаты, то почему я должен относиться к ним как к больным? Мы что, сумасшедшие? Члены комитета вообще разбираются в медицине?» – приводит слова Пульчини Football Italia.
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