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Переболевший коронавирусом Феллайни вернулся к командным тренировкам

Переболевший коронавирусом Феллайни вернулся к командным тренировкам
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлению за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с первой общей тренировки команды после паузы.

«Я счастлив, что карантин закончился и я покинул больницу. Спасибо медицинскому персоналу за заботу, клубу за их поддержку и все сообщения, которые я получил. Рад вернуться к своей команде», — написал Феллайни.

Посмотреть фотографию можно на странице Маруана Феллайни в «Инстаграме».

О заражении Феллайни коронавирусом стало известно 22 марта. В тот же день он подтвердил эту информацию. При этом хавбек стал единственным инфицированным игроком из китайской Суперлиги. 32-летний бельгиец провёл в больнице три недели и избежал серьёзных проблем со здоровьем.

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