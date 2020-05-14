Кержаков — подписчику: я сам себе колю ботокс, так намного дешевле
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
Один из подписчиков прокомментировал снимок: «Все деньги на ботокс спустил, завязывай, лопнешь скоро».
«Я сам себе колю, это намного дешевле», — ответил на комментарий Кержаков.
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».
В ходе своей карьеры, которая длилась с 2001 по 2017 год, Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». В сборную России Александр вызывался с 2002 по 2016 год.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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