Уткин: фанаты «Локомотива» не сделали для Сёмина ничего за пределами нытья в Интернете

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал информацию о реакции болельщиков «Локомотива» на потенциальный уход Юрия Сёмина с поста главного тренера.
«Фанаты «Локомотива» просят игроков заступиться за Сёмина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время. Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Сёмина, призвать игроков. У меня вопрос. А что сделали фанаты? Сами? Где флешмобы? Сколько-нибудь массовые? Изобретательные? Что даёт понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких?
В Москве, например, не запрещены одиночные пикеты (это не призыв). То есть отчасти одиночный пикет противоречит логике получения цифрового пропуска, но лишь отчасти. Можно было бы придумать массу всего. Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость. Но ничего не происходит.
Раз так, я имею полное право считать, что либо массовой поддержки нет, либо, вы понимаете, тут нечем угрожать на будущее. Ну, раз в такой момент никак невозможно сорганизоваться. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в Интернете. И даже это нытьё совсем не активно. Докажите, что я неправ», — написал Уткин.
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