Шоу: у Погба есть всё, чтобы стать лучшим полузащитником в мире

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о партнёре по команде, полузащитнике Поле Погба, отметив, что против француза сложнее всего играть на тренировках.
«У Погба сложнее всего отобрать мяч. Он такой большой, сильный, у него быстрые ноги. Если честно, у него есть всё, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.
Против него сложнее всего играть на тренировках. Вы можете спросить об этом кого угодно из нашей команды. Он знает, как удержать мяч, лучше всех отдаёт пасы и бьёт по воротам», — приводит слова Шоу пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте клуба.
В сезоне-2019/2020 французский полузащитник провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 — в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.
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