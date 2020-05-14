Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кузен Месси: Лео играл бы в Аргентине, если бы здесь не было так небезопасно

Кузен Месси: Лео играл бы в Аргентине, если бы здесь не было так небезопасно
Футбол / Испания 0

Макси Бьянкукки, двоюродный брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался о возможном возвращении футболиста на родину, в Аргентину.

«Лео очень любит Аргентину, люди этого не понимают. Если бы тут не было так небезопасно, он бы играл здесь, я в этом не сомневаюсь. Это единственное, что может повлиять на него, когда придёт время завершать карьеру. Увидеть Лео в «Ньюэллс» – моя мечта, но такой переход кажется мне трудным. Представьте, что Месси будет играть в «класико», а дети должны будут идти в школу… Этот город – сущий ад», — приводит слова Бьянкукки Ole.

Месси в детстве находился в системе «Ньюэллс Олд Бойз», откуда его в подростковом возрасте переманила «Барселона». За сине-гранатовых 32-летний форвард выступает на протяжении всей карьеры. В сборную Аргентины Лионель вызывается с 2005 года.

Симеоне: Месси и Марадона могли бы играть вместе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020