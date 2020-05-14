Кузен Месси: Лео играл бы в Аргентине, если бы здесь не было так небезопасно

Макси Бьянкукки, двоюродный брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался о возможном возвращении футболиста на родину, в Аргентину.



«Лео очень любит Аргентину, люди этого не понимают. Если бы тут не было так небезопасно, он бы играл здесь, я в этом не сомневаюсь. Это единственное, что может повлиять на него, когда придёт время завершать карьеру. Увидеть Лео в «Ньюэллс» – моя мечта, но такой переход кажется мне трудным. Представьте, что Месси будет играть в «класико», а дети должны будут идти в школу… Этот город – сущий ад», — приводит слова Бьянкукки Ole.



Месси в детстве находился в системе «Ньюэллс Олд Бойз», откуда его в подростковом возрасте переманила «Барселона». За сине-гранатовых 32-летний форвард выступает на протяжении всей карьеры. В сборную Аргентины Лионель вызывается с 2005 года.

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