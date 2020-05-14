«У нас была своя движуха». Андрей Воронин вспомнил период в московском «Динамо»

Бывший украинский футболист Андрей Воронин вспомнил о времени, проведённом в московском «Динамо». Воронин защищал цвета бело-голубых с 2010 по 2014 год.
«В Москве мои самые близкие друзья, с которыми тогда подружились, познакомились и до сих пор поддерживаем связь, видимся, приезжаем, общаемся семьями. У меня очень хорошие воспоминания о клубе и вообще в целом. Но Москва – город вообще не для меня. Для меня единственный город – это Одесса. Я даже когда приезжаю туда, вот эти пробки, 20 млн населения – для меня это очень сложно. Те годы, которые я там провёл, были супер. Была своя компания, все в одной команде играли, все общались, и жёны, и дети. И своя движуха была, которая, слава богу, и осталась», — сказал Воронин в прямом эфире с Артёмом Милевским в YouTube.
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