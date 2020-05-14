«ПСЖ» намерен продлить контракт с Тьяго Силвой на один год
«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с капитаном команды, 35-летним бразильским полузащитником Тьяго Силвой, сообщает Footmercato.
По данным источника, «ПСЖ» предложит игроку новый контракт на один год с опцией продления ещё на год. На данный момент Силва зарабатывает в клубе € 14 млн, однако руководство парижан рассчитывает, что им удастся договориться с игроком о понижении зарплаты.
Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне Силва провёл на поле 30 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и отдал 1 результативную передачу.
Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 чемпионата Франции был завершён досрочно. «ПСЖ» был признан чемпионом.
Тьяго Силва — о титуле «ПСЖ» в Лиге 1: самое странное чемпионство в моей карьере
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